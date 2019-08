De Amerikaanse acteur Peter Fonda is vrijdag op 79-jarige leeftijd overleden, schrijft het Amerikaanse People Magazine. Fonda werd vooral beroemd door zijn rol als Wyatt in de film Easy Rider uit 1969.

"Het is met groot verdriet dat we het nieuws delen dat Peter Fonda is overleden. Hij is, omringd door familie, vredig heengegaan", melden de nabestaanden in een korte verklaring. De broer van Jane Fonda en zoon van Henry Fonda - beiden eveneens beroemde acteurs - overleed aan de gevolgen van longkanker.

Fonda speelde niet alleen de hoofdrol in Easy Rider: hij produceerde de film ook én schreef het scenario. Aanvankelijk flopte de film, maar een heruitgave werd wél een groot succes in zowel de Verenigde Staten als andere delen van de wereld.

De film leverde tientallen miljoenen dollars op, terwijl er maar 400.000 dollar was uitgegeven aan de productie. Ook werd het drama genomineerd voor een Oscar.

In de film staat de zoektocht naar vrijheid centraal. Fonda's personage Wyatt doorkruist op zijn motor het zuidwesten en zuiden van de VS terwijl hij van geluk droomt. De soundtrack van de film werd wereldberoemd, met nummers als Born to be Wild van de Canadese band Steppenwolf.