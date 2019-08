Whitney Port, bekend van de realityshow The Hills, wisselde ooit nummers uit met Leonardo DiCaprio. Toen de acteur haar meevroeg naar zijn huis, durfde de realityster niet op zijn verzoek in te gaan.

In haar podcast With With vertelt de 34-jarige Port volgens People dat ze de nu 44-jarige DiCaprio tien jaar geleden ontmoette tijdens een avond uit in New York. De twee wisselden telefoonnummers uit en hielden een half jaar contact via sms.

"Ik heb hem daarna nog een keer gezien", gaat Port verder. "Dat was in een hotel. Hij nodigde me toen uit om ergens wat te drinken en daarna vroeg hij of ik meeging naar zijn huis, maar dat wilde ik niet."

De realityster was naar eigen zeggen veel te nerveus. "Ik had nog nooit een onenightstand gehad. Ik wilde niet alleen met hem zijn. Toen was mijn kans al verkeken, het is een van de dingen waar ik het meest spijt van heb in mijn leven."

Het contact tussen Port en DiCaprio werd toen gelijk stopgezet. "Hij heeft nooit meer met me gesproken."

Port is inmiddels getrouwd met Tim Rosenman. DiCaprio zou naar verluidt daten met de 22-jarige actrice Camila Morrone.