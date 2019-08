Ariana Grande heeft in het geniep de restaurantrekening betaald van Katy Perry en Orlando Bloom. De zangeres was toevallig in hetzelfde sushirestaurant als het bekende koppel en wilde iets liefs voor hen doen.

In het radioprogramma The Ellen K Morning Show vertelt Perry volgens People dat ze een paar weken geleden sushi at met haar verloofde Bloom en zijn zoon Flynn.

"We vroegen om de rekening en de bediening liet ons weten dat Ariana Grande 'm al had betaald. We vonden dat zo ontzettend cool."

Vooral Blooms zoon Flynn was onder de indruk. "Hij is acht jaar, dus ik denk dat hij het enorm stoer vond."

De Wide Awake-zangeres vond het een "ontzettend lief gebaar". "Ik heb zo veel respect voor haar. Ze was zo lief. Ik kan zulke kleine dingen enorm waarderen."