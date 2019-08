De van seksueel misbruik beschuldigde R. Kelly wil voor zijn strafzaak Tom Masereau, de advocaat die Michael Jackson in 2005 vertegenwoordigde, inhuren. De kosten die dat met zich meebrengt, kan hij zich volgens TMZ echter niet veroorloven.

Masereau wist de de zaak tegen Jackson te winnen, waardoor de in 2009 overleden zanger werd vrijgesproken van misbruik van minderjarigen. Kelly zou er hierdoor van overtuigd zijn dat Masereau hetzelfde voor hem kan betekenen. Volgens TMZ had hij met de advocaat onlangs een vier uur durend gesprek over de mogelijkheden.

Het is echter de vraag of Kelly het geld om Masereau te betalen bij elkaar weet te krijgen. Hij is met zijn team in overleg over manieren om geld in te zamelen. Kelly wordt momenteel bijgestaan door advocaat Steve Greenberg, die geruchten dat het niet meer botert tussen hem en Kelly afdoet als "onzin".

Kelly werd eerder dit jaar al eens opgepakt omdat hij achterliep met het betalen van de alimentatie aan zijn voormalige partner Drea. Daarnaast had hij financiële hulp van buitenaf nodig om op borgtocht vrij te komen.

Aanklagers hebben bewijsmateriaal gedeeld

Ook werd vrijdag bekend dat de aanklagers van Kelly het verzamelde bewijsmateriaal hebben gedeeld met de rechtbank. Het gaat onder meer om vluchtgegevens van reizen die de artiest met vrouwen zou hebben gemaakt, hotelrekeningen en bankafschriften.

Dit zou moeten bewijzen dat Kelly zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel, omdat hij de vrouwen naar andere staten zou hebben gebracht voor seksuele misdaden.

De 52-jarige zanger wordt in New York en Chicago vervolgd vanwege het bezit van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang. Kelly is in meerdere zaken aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarigen. Hij zit momenteel in de gevangenis in Illinois.