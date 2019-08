Gerard Joling heeft even in een Thaise cel vastgezeten vanwege de e-sigaret van zijn geluidsman. De zanger bemoeide zich met de hoogte van de boete die betaald moest worden, waarna de agenten besloten ook hem vast te houden.

De zanger vertelt aan De Telegraaf dat hij na een optreden in het Thaise Pattaya nog even het nachtleven in wilde. Zijn geluidsman werd aangesproken door twee agenten die hem erop wezen dat de e-sigaret die hij mee had in Thailand verboden is. De hele groep moest vervolgens mee naar het politiebureau.

"Hij werd meteen in een glazen hok opgesloten en kreeg direct te horen dat hij wel vijf jaar gevangenisstraf kon krijgen als er niet meteen 900 euro werd afgerekend. Dat leek mij een belachelijk bedrag en daarom begon ik me er flink tegenaan te bemoeien, maar dat had ik beter niet kunnen doen. Toen zat ik ook ineens in dat hok en mocht ik ook niet meer weg."

De 59-jarige zanger had de schrik er flink in zitten toen ook hij werd vastgehouden en besloot toch maar het bedrag te betalen. "Het lijkt me wel goed om mensen die naar Thailand gaan te waarschuwen dat een e-sigaret je behoorlijk in de problemen kan brengen. De schrik zat er bij ons tenminste behoorlijk in."

Ondanks deze slechte ervaring is Joling nog steeds fan van Thailand. "Ik heb er een toptijd gehad en die heb ik wel vaker in dat land. Maar aan de andere kant: ze zetten je zó vast en dan moet je maar weer zien hoe je eruit komt. Dat zootje is zo corrupt als de tering."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt reizigers die naar Thailand gaan voor het meenemen van e-sigaretten. Op de website van het ministerie staat dat de sigaretten in beslag genomen kunnen worden op het vliegveld, maar ook dat men een hoge boete riskeert. In sommige gevallen kan een gevangenisstraf van maximaal tien jaar opgelegd worden.