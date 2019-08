Gordon is ontslagen uit een kliniek in Zuid-Afrika, waar hij een maand lang werd behandeld voor meerdere verslavingen. De presentator zegt op Facebook dat hij verwacht dat hij het lastig gaat krijgen.

"Ik ga het nog heel moeilijk krijgen, maar met de steun van mijn beste vrienden en familie moet het me lukken. Wat heb ik veel geleerd hier. Maar vooral om weer van mezelf te houden, want dat deed ik al jaren niet meer", schrijft Gordon in het bericht.

In de uitgebreide verklaring laat de voormalige zanger ook weten dat hij op zijn hoede zal zijn "in een maatschappij waar drank en drugs vrijelijk te verkrijgen zijn". Volgens hem kan "menigeen (zonder het vaak zelf te weten) niet meer buiten" verdovende middelen.

Daarnaast is hij zich er bewust van geworden dat hij geen ex-verslaafde is, maar voor de rest van zijn leven "in herstel" zal zijn. De 51-jarige Gordon ziet echter ook wat daartegenover kan staan: "Ik weet gewoon dat dit leven mooier, beter en leuker gaat worden, dan om mezelf te verdoven voor de werkelijkheid en de eenzaamheid. Misschien komt die liefde nu dan eindelijk echt op mijn pad."

'Ik ga niet in talkshows zitten'

Dat hij gebruikmaakte van een kliniek op een luxeresort, doet volgens hem geen afbreuk aan het offer dat hij in Zuid-Afrika heeft moeten brengen. "Het maakt niet uit waar je zit, van welke komaf je bent of hoeveel of hoe weinig geld je hebt; de strijd en het proces om je verslaving te overwinnen is hetzelfde."

Gordon heeft vooralsnog geen plannen om in programma's aan te schuiven om over zijn overwinning te praten. "Ik ga niet in talkshows zitten om te vertellen hoe geweldig ik ben na een maand zonder. Na een jaar heb ik recht van spreken en dan hoop ik het nieuws te verspreiden van een leven zonder invloed in plaats van onder invloed."