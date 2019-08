Famke Louise heeft aan de stok met Fabiola, Sylvie Meis heeft een moeilijke zomer en Amalia kan haar achttiende verjaardag wel heel uitbundig vieren. Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Niet alleen de slechteriken in animatiefilms zijn goed in wraak nemen, ook bekende mensen weten hoe ze 'm zo zoet mogelijk moeten maken.

Of dat nu is door een enorme hit te scoren met een nummer over je rivaal - zoals bijvoorbeeld Taylor Swift deed over Katy Perry - of door iemand indirect zwart te maken op sociale media, er is maar een ding zeker: het doel heiligt de middelen.

Famke Louise gaf ons deze week twee keer les in wraak nemen. De zangeres gebruikte de bekende socialemediatechniek in reactie op een interview met haar oud-manager Bizzey. Hij had in het vraaggesprek gezegd het jammer te vinden dat de zangeres bij hem was weggegaan, omdat het tegenwoordig zoveel minder ging met haar carrière. Maar hij stak ook de hand in eigen boezem: in gesprek met JFK zei hij dat ze te streng waren geweest voor haar.

De zangeres wist daar maar op één manier op te reageren; ze deelde een foto waarop ze een stuk pizza eet. "Niet te streng hè", schreef ze erbij. Hoewel ze de foto even daarna ook weer verwijderde, wakkerde ze zo ongetwijfeld een nieuwe socialemediaruzie tussen Bizzey en haar nieuwe manager Ali B aan. In maart vochten de twee op Instagram ook al een ruzie uit.

Dat Famkes wraak ook minder subtiel kan, weet Fabiola. De voormalige Temptation Island-deelneemster is woest op Famke, omdat zij ervoor gezorgd zou hebben dat de blondine al tot twee keer toe een club is uitgezet.

Het heeft ongetwijfeld iets te maken met de verhalen die Fabiola verspreidde over haar vermeende affaire met Famkes toenmalige vriendje Ronnie Flex.

Famkes wraak is niet zonder gevolgen; Fabiola dreigt bij Shownieuws de club aan te klagen die haar er op verzoek van Famke uit zou hebben gezet.

Als het leven alleen maar tegenzit

Als we zouden willen, zouden we iedere week over Sylvie Meis kunnen schrijven. De presentatrice doet de ene na de andere opvallende uitspraak, blijkt zichzelf in het gezicht te slaan tijdens haar ochtendritueel en de bladen staan vol met iedere nieuwe geliefde die ze meeneemt voor een stranddagje.

Ook deze week was het weer raak: de media had er de grootste lol in om haar column in Grazia helemaal uit te pluizen. Vertelde de presentatrice twee weken geleden al dat het leven van een influencer niet half zo makkelijk is als mensen steeds denken, nu kwamen we erachter dat ook een echte vakantie Sylvie ongelofelijk veel stress kan bezorgen.

Wie automatisch denkt aan vergeten tickets, verloren paspoorten en kinderen die niet hebben ingepakt, heeft het mis. Bij Sylvie ontstaat de stress door haar eigen koffer. Zoals het een influencer betaamt, wil Sylvie eigenlijk altijd te veel mee en dat gaat niet met alle restricties die worden opgelegd door vliegmaatschappijen.

"Het is geen hogere wiskunde, maar het heeft me serieus drie dagen gekost om orde in alle chaos te scheppen", aldus Sylvie, die een hele strategie heeft om alles toch in haar koffer te krijgen.

"Mijn inpakstrategie begint met een stapel 'night', een stapel 'overdag' en een stapel 'beach'. Dat zijn drie grote bergen. Alle setjes worden vervolgens, met schoenen, doorgepast voor de spiegel. Een strenge selectie volgt."

Dat Sylvie voor twee weken twee koffers meeneemt, maakt niet uit. Zelfs na deze zorgvuldige selectie wegen beide koffers nog 30 kilo. En eenmaal op vakantie concludeert Sylvie eigenlijk altijd dat ze het best met iets minder setjes had kunnen doen.

"Dan denk ik: waarom heb ik al die stress gehad? Met de helft was ik ook uitgekomen. I'll try to keep that in mind for next summer. (Ik zal het proberen te onthouden voor komende zomer, red.)"

Als je eindelijk volwassen wordt

Waar een achttiende verjaardag voor de meeste mensen al een groot feest is, is de gelegenheid voor beroemdheden nog belangrijker. De meeste mensen zijn blij dat ze eindelijk echt in een auto mogen rijden of alcohol mogen drinken, maar voor beroemdheden hangt daar ook nog een extravagant feest aan vast. Kinderen krijgen van hun bekende papa en mama een dure auto en bekende artiesten zelf geven nog meer geld uit dan normaal.

Hoewel prinses Amalia uiteraard niet een geheel normaal leven leidt, proberen haar ouders er toch voor te zorgen dat de toekomstige koningin enigszins dezelfde ervaringen heeft als haar leeftijdsgenootjes. Maar bij de verantwoordelijkheden die de nu nog vijftienjarige prinses op haar bordje krijgt, komen uiteraard ook heel wat dingen kijken waar haar klasgenoten slechts van kunnen dromen.

Niet alleen zal Amalia de hele wereld gaan zien, ook is een bijbaantje als caissière bij de lokale supermarkt niet aan de orde. Op 7 december 2021, de dag dat Amalia achttien wordt, heeft ze meteen de beschikking over een flink bedrag.

Weekend schreef deze week dat Amalia mogelijk het middelpunt van een landelijke rel wordt als volgend jaar tijdens Prinsjesdag wordt bekendgemaakt welk bedrag de prinses ontvangt op het moment dat ze volwassen wordt. Dat gebeurde volgens het blad namelijk ook in 1984 toen haar vader zijn achttiende verjaardag vierde.

Op 7 december wordt direct 100.000 euro overgemaakt naar de prinses "om de eerste weken als volwassene te kunnen doorkomen". Daarna volgt een maandelijks salaris van 25.000 euro (belastingvrij). Daarnaast zou ze een vergoeding krijgen om personeel in te huren, ongeacht of ze bij haar ouders blijft wonen.

Er komen ook reisbudgetten en kledingbudgetten vrij, allemaal om ervoor te zorgen dat Amalia geheel zelfstandig een leven kan opbouwen.

Haar vader kreeg jaren geleden nog een stuk minder, maar het leven is over het algemeen genomen duurder geworden en dit moet gecompenseerd worden. Het blad voorspelt dat er in Den Haag nog veel discussies gevoerd zullen worden over het salaris van de prinses. Het is voor Amalia te hopen dat ze ook nog een beetje mag genieten van haar verjaardag.