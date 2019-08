Bibian Mentel is met succes geopereerd aan een tumor in haar nek. De oud-snowboardkampioen onderging donderdagochtend een risicovolle operatie van vijf uur, die volgens echtgenoot Edwin Spee met succes is verlopen. Dat meldt hij op Facebook.

Voorafgaand aan de operatie liet Spee weten dat de 46-jarige Mentel het risico liep een dwarslaesie over te houden aan de operatie. Artsen lieten hem na de ingreep echter weten dat alles goed was verlopen.

Spee publiceerde om 18.00 uur een video van Mentel op Facebook, waarin te zien is dat ze haar arm en hand kan gebruiken.

"Na een slopende lange dag, geen nagels meer over, ben ik heel blij te kunnen mededelen dat het naar omstandigheden heel goed gaat met Bibian. De operatie is geslaagd en haar lichaam functioneert weer als gisteren. Spontaan tranen in mijn ogen toen ze haar zoon uitzwaaide", aldus Spee op Facebook.

Ze kampt al langere tijd met verschillende tumoren in haar lichaam. Nadat er in 2001 botkanker bij haar was geconstateerd, moest haar onderbeen worden geamputeerd om uitzaaiingen te voorkomen. Sindsdien is de ziekte meerdere keren teruggekeerd. Na een operatie in maart kon ze een tijd haar benen niet meer goed bewegen.

Kanker voor elfde keer opgedoken

Eind juli liet Mentel weten dat de kanker voor de elfde keer was opgedoken, met tumoren in haar nek en rug. In Zomer met Art vertelde ze later dat zij zich fysiek "best wel goed" voelt. "Zolang dat blijft, kies ik ervoor om iedere dag te blijven genieten. Uiteindelijk weet niemand wanneer het leven eindig is."

Deze keuze is bewust, vertelde Mentel in de talkshow. "Ik heb een lieve man en drie heel lieve kinderen. Daar wil ik leuke dingen mee doen en van genieten zolang het kan."

Mentel werd zesmaal Nederlands snowboardkampioene op de onderdelen halfpipe en snowboardcross. In 2002 werd ze met een prothese opnieuw Nederlands kampioene snowboardcross. Ze behaalde gouden medailles op de Paralympische Spelen van 2014 en 2018.