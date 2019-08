Bizzey zag Famke Louise dit jaar bij zijn management vertrekken en zich bij Ali B aansluiten. Achteraf vindt de producer en muzikant dat hij te streng is geweest voor de zangeres toen ze nog onderdeel van zijn team was.

Famke Louise, volledig Famke Louise Meijer, startte haar carrière bij Bizzey en JayJay Boske. "JayJay en ik waren écht streng. Alles moest perfect en dat is zwaar voor zo'n jong meisje", aldus producent Bizzey in gesprek met JFK.

De twintigjarige Famke Louise lichtte zelf nooit toe waarom ze de overstap maakte, maar die leidde wel tot een ruzie tussen Bizzey en Ali B op sociale media. Bizzey zegt in gesprek met het tijdschrift dat hij en Boske veel hebben moeten doen om van de zangeres de artiest die ze nu is te maken.

"Famke was geen supergoede zangeres, ze schreef geen teksten, kon niet echt dansen en was nog nooit in een club geweest. Wij moesten haar boetseren tot iets wat ze nu is. Als je niet streng bent, dan lukt dat niet, een goede manager zegt niet 'ja en amen'."

Bizzey zegt nu dat hij het voor Famke Louise jammer vindt dat ze uiteindelijk besloot te vertrekken. "Want haar carrière gaat nu aanzienlijk minder goed. Als we onze mentaliteit hadden bijgeschaafd, dan ben ik er zeker van dat we door de dip heen waren gekomen."