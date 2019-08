Vier vrouwen die acteur Danny Masterson eerder beschuldigden van seksueel wangedrag, klagen hem en de scientology-kerk aan voor stalken en intimideren. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen, waaronder The Hollywood Reporter.

In de aanklacht staat dat Masterson en leden van scientology het viertal sinds de aantijgingen zouden hebben gestalkt en geïntimideerd, om hen zo het zwijgen op te leggen. De 43-jarige acteur werd in 2017 al beschuldigd van verkrachting en werd daarop uit Netflix-serie The Ranch geschreven.

Een van de aanklagers is Chrissie Carnell Bixler, de ex-vriendin van Masterson. Een tweede naam is Marie Riales, die ook een relatie met de acteur zou hebben gehad. De andere twee vrouwen willen anoniem blijven. Bixler en Riales vertelden beiden in 2017 dat ze door Masterson herhaaldelijk waren verkracht.

In een reactie aan The Hollywood Reporter laat Masterson weten dat de aanklacht "meer dan belachelijk" is. "Ik ga geen ruzie maken met mijn ex-vriendin in de media, wat zij al twee jaar aan het uitlokken is. Ik zal haar in de rechtszaal verslaan, en daar kijk ik naar uit. Want het publiek zal dan eindelijk de waarheid leren en zien hoe ik erin ben geluisd door deze vrouw. En zodra haar aanklacht wordt verworpen, ben ik van plan haar en de anderen aan te klagen voor de schade die ze mij en mijn familie hebben bezorgd."

Masterson was in verschillende films en series te zien, waarvan That 70's Show een van de bekendste was. In die comedyserie speelde hij samen met onder anderen Mila Kunis en Ashton Kutcher.