Ashley Graham is in verwachting. Het Amerikaanse model en haar echtgenoot Justin Ervin worden voor het eerst ouders.

"Negen jaar geleden trouwde ik met de liefde van mijn leven", schrijft Graham woensdag op haar Instagram-pagina.

"We voelen ons enorm gezegend, dankbaar en ontzettend blij dat we kunnen vieren dat ons gezin zich gaat uitbreiden. Het leven gaat nog mooier worden", aldus het model. De 31-jarige Amerikaanse deelt hierbij een filmpje waarin zij en haar echtgenoot het nieuws met hun volgers delen.

Graham was te zien in shoots voor onder meer Harper's Bazaar en Sports Illustrated. Ook werkte ze mee aan campagnes voor Bloomingdale's en Target. Het model zet zich regelmatig in voor body positivity en zelfacceptatie.

Graham en Ervin, die werkzaam is als videograaf, ontmoetten elkaar tien jaar geleden in de kerk. Ze trouwden een jaar later.