Hoewel Dieuwertje Blok pas twaalf jaar oud was ten tijde van het festival Woodstock, deze week vijftig jaar geleden, gaf het haar leven wel richting. Volgens de presentatrice heeft haar generatie er niets van gebakken.

Woensdagavond presenteert Blok het televisieprogramma Het moment, Woodstock dat geheel in het teken staat van het festival, vijftig jaar geleden. Het festival kleurde haar leven, zo zegt de presentatrice in gesprek met De Telegraaf. Ze noemt zichzelf nog steeds hippie en ziet altijd het goede in de mens.

"Ik dacht destijds onderdeel te zijn van een generatie die het anders ging doen maar terugkijkend heeft mijn generatie er niets van gebakken", zegt de 62-jarige presentatrice.

"Ik ben groot geworden in een tijd dat alles mogelijk was, ook voor vrouwen, en had het idee dat we de wereld konden veroveren met z’n allen. Het is een illusie te denken dat die tijd ooit weer terugkomt. Het was once in a lifetime en uniek."