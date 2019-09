Waar veel BN'ers nu languit op een strandbedje liggen, zijn er ook zeker wat bekende namen te vinden die in de zomer hard doorwerken. NU.nl belt met een paar van deze sterren en vraagt hen: wat ga jij doen in de zomermaanden? Deze keer: Cato van Dijck, leadzangeres van de band My Baby, waarmee ze de de hele wereld rondreist.

Waarom werk jij door in deze zomer?

"De hele zomer reizen we door Europa voor optredens en festivals. We komen nu net uit Hongarije, waren daarvoor in Estland en Duitsland en deze week gaan we nog naar Denemarken voor een tourtje. Daarna gaan we nog naar Frankrijk en Zwitserland."

Heb je vaker doorgewerkt in de vakantie/zomerperiode?

"De band bestaat nu zes jaar en sindsdien zien onze zomers er ongeveer zo uit. Hiervoor heb ik in andere bands gespeeld. Ik weet niet anders dan dat het zomerseizoen, wanneer anderen vrij hebben, het hoogseizoen is voor ons."

Heb je vroeger zomerbijbaantjes gehad?

"Vroeger werkte ik als hostess op oude rondvaartbootjes in de grachten van Amsterdam. Het was toen echt het hoogseizoen daarvoor natuurlijk. Het was lekker buiten op het water, verreweg het leukste zomerbijbaantje dat ik heb gehad."

Wat zijn de leuke en minder leuke dingen aan werken in de zomer?

"Leuk is dat we veel buiten zijn en daardoor actief meedoen aan dat zomersfeertje, terwijl anderen binnen doorwerken. Minder leuk is dat je hierdoor nooit echt lang op vakantie kan, in elk geval nooit langer dan vier, vijf dagen tussen de weekenden in. Het is misschien al zeven jaar geleden dat ik langer dan een midweek weg ben geweest. Het scheelt wel dat we in de winter vaak in Australië of Nieuw-Zeeland zijn, waar het dan zomer is, maar het is anders wanneer je écht met vakantie gaat en echt tot rust komt. Maar ik ga er niet over klagen: het voelt als één grote werkvakantie, ik zie zo veel verschillende plekken."

Wanneer ga je op vakantie?

"Voorlopig dus niet. Maar we zijn bezig met dingen die we heel leuk vinden. Als ik zestig ben, heb ik nog genoeg tijd om langer op vakantie te gaan, toch? Voor het 'festivalleven' heb ik overigens nooit lang gereisd, ik ben nooit een enorme vakantieganger geweest. Langer dan een paar dagen luieren lukt me niet. Vroeger als kind reisden we al met onze ouders rond in een camper en traden we op als een familieband. Ik ben al lang gewend om op te treden tijdens de vakantie, haha."

Wat is je mooiste herinnering van werken in de zomer?

"Op een festival in Kroatië speelden we tot laat. Het festivalterrein lag aan zee en het was een lekker zwoele zomeravond. Toen zijn we na het optreden nog de zee ingesprongen, zoiets gebeurt niet vaak."

Ga je volgende zomer weer doorspelen op festivals?

"Ja, de optredens voor 2020 zijn we nu al aan het inplannen. We hebben het geluk dat we al zes jaar twee keer per jaar een zomer werken: 'onze' Europese zomer en in de winter aan de andere van de wereld."

Vorige keer belden we met Jan Versteegh. Hij krijgt altijd een enorm vakantiegevoel op festivals en wil van jou weten of de band dat ook nog steeds ervaart, ondanks dat jullie op al die verschillende locaties spelen.

"Soms wel, soms niet. Meestal heb ik de tijd niet om rond te lopen, en zie ik alleen de backstage. Tenzij ik op een mooie locatie ben en de dag ervoor of erna vrij heb, dan voelt het alsof ik even een dag op vakantie ben."