De Amerikaanse rapper A$AP Rocky is door de Zweedse rechter schuldig bevonden aan het mishandelen van een negentienjarige man. In een persbericht van de Stockholmse rechtbank valt te lezen dat de artiest is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een geldboete. De aanklager had zes maanden celstraf geëist.

Het slachtoffer ontvangt een totale schadevergoeding van 12.500 Zweedse kronen (zo'n 1.164 euro). De vergoeding moet worden betaald door Rakim Mayers, zoals de rapper echt heet, en zijn twee persoonlijke beveiligers die samen met hem zijn veroordeeld. De eis was 13.000 euro.

Daarnaast draaien de mannen op voor de juridische kosten van het slachtoffer, die neerkomen op een bedrag van ongeveer 1.860 euro. Mayers moet het grootste gedeelte van het bedrag betalen. Ook moeten de drie ieder zo'n 75 euro overmaken naar een fonds voor geweldslachtoffers.

De rechter geeft het drietal verder een voorwaardelijke celstraf. Volgens de rechter was er geen sprake van zelfverdediging, zoals de advocaat van Mayers stelde. De rapper en zijn beveiligers zijn schuldig bevonden aan het schoppen en slaan van het slachtoffer. Dat ze hem met een glazen fles zouden hebben aangevallen, is volgens de rechter niet bewezen. Een gevangenisstraf zou daarom niet op zijn plaats zijn.

'Mayers diep teleurgesteld in oordeel'

"We hoopten op vrijspraak", laat advocaat Slobodan Jovovic aan de toegestroomde pers weten, waaronder het Zweedse Aftonbladet. Volgens de raadsman is zijn cliënt diep teleurgesteld in het oordeel van de rechter. Het is nog onduidelijk of de rapper in hoger beroep gaat. "Zo'n beslissing kun je het beste met een afgekoeld hoofd nemen." Wel denkt Jovovic dat Mayers een goede kans maakt om vrijgesproken te worden.

Momenteel bevindt de rapper zich in de VS, waar hij sinds 3 augustus is. Mayers was dus niet aanwezig in de Zweedse rechtszaal. De rapper staat geprogrammeerd voor het muziekfestival Lowlands, dat komend weekend plaatsvindt. De organisatie kondigde dinsdag aan dat hij op de line-up van zondag blijft staan.

De dertigjarige artiest werd begin juli in Zweden gearresteerd nadat er videobeelden waren opgedoken waarin te zien is dat hij een negentienjarige man slaat en schopt. Het incident vond op 30 juni plaats in Stockholm. De rapper was toen in de stad, omdat hij zou optreden op een Zweeds festival.