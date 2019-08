Nicky Romero heeft een tijdje overwogen te stoppen met muziek maken en totaal ander werk te gaan doen. De dj kampte ruim vier jaar geleden met een burn-out en een depressie en zag geen andere manier meer om ervanaf te komen.

"Ik heb dit nog niet eerder verteld, maar ik zat al stiekem te kijken naar een andere baan. Ik dacht: misschien moet ik bij de politie gaan werken, net als mijn moeder en mijn vader vroeger. Ik hield er serieus rekening mee dat ik dit werk in de muziek niet lang meer kon doen", aldus de dertigjarige dj in gesprek met Nieuwe Revu.

Romero had zijn hele agenda nog vol staan met optredens, maar keek ondertussen op websites naar een andere baan. "Tot ik erachter kwam dat er een andere oorzaak was voor mijn problemen."

De dj ontdekte dat hij, om zijn drukke carrière aan te kunnen, allerlei schakels had omgezet. "Daardoor was ik ver afgedreven van mijn eigen zelf. Om die knoppen weer aan te zetten, moest ik mijn lichaam de vrijheid gunnen zichzelf te herstellen. En dat doe je niet door elke week in Las Vegas te draaien of om de week naar Los Angeles, Mexico en Japan te vliegen. Dat was een pijnlijke realisatie."

Dj kon praten met zijn ouders

Romero voelde daarnaast druk doordat hij de verantwoordelijkheid draagt voor allerlei mensen die hun geld verdienen met de organisatie van zijn shows. Uiteindelijk kon hij er met zijn ouders als eerste over praten. "Ze pakten mijn telefoon en zeiden: 'Wij nemen het even van je over als je het niet erg vindt, jij moet nu echt afstand nemen.'"

De dj praatte daarna met allerlei specialisten, maar niks werkte. Uiteindelijk kwam hij terecht op de website van een man die hem wel kon helpen. "Hij had een pdf'je van honderd pagina's geschreven. Lezen als je depressief bent gaat heel lastig, maar bij de eerste zin wist ik al: dit is het. 'You will never get better until you stop trying to get better' ('Je zal nooit beter worden tot je stopt met beter worden, red.), dat was de zin waardoor bij mij het kwartje viel. Verwijder in je leven de weerstand tegen dat wat is en er is geen frictie meer."