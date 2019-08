Nikkie de Jager maakte vorige week bekend dat zich heeft verloofd met haar vriend Dylan Drossaers. Het had niet veel gescheeld of ze had nooit een relatie met Drossaers gekregen, legt YouTuber NikkieTutorials in een video uit. Hij dacht namelijk dat ze al bezet was.

In de dinsdag gedeelde video vertelt De Jager hoe ze haar verloofde heeft leren kennen en waarom het relatief lang duurde voordat ze ook daadwerkelijk een relatie met hem kreeg. Zo beschrijft ze dat Drossaers in het begin wel interesse in haar toonde, maar niet genoeg om haar ervan te overtuigen dat hij ook daadwerkelijk met haar samen wilde zijn.

Dit veranderde toen haar manager ter sprake kwam. "Toen ik het over mijn manager had, reageerde Dylan met: 'Je bedoelt je vriend.' Ik snapte niet wat hij bedoelde. Ik hou heel veel van mijn manager, maar hij is homoseksueel en we hebben zeker geen relatie", vertelt de vlogger.

De YouTuber legt uit dat Drossaers al die tijd afstand hield, omdat hij dacht dat ze een relatie had. "Daardoor wist ik gelijk dat hij een goed persoon is. Hij dacht dat ik bezet was en wilde dit niet verpesten", stelt ze. De Jager voegt eraan toe dat de twee meer met elkaar gingen afspreken toen duidelijk was dat ze allebei vrijgezel waren.

Drossaers vroeg haar vervolgens in januari of zij een relatie met hem wilde. Eerder deze maand ging hij tijdens een vakantie in Italië op zijn knie om De Jager ten huwelijk te vragen. Wanneer het huwelijk plaatsvindt, is nog niet duidelijk.