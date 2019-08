Gwyneth Paltrow en Brad Falchuk, die vorig jaar september in het huwelijk traden, gaan in september 2019 samenwonen. De televisieproducent legt uit dat het koppel het voor hun kinderen rustig aan wil doen.

"Een scheiding is vreselijk, zelfs wanneer het voor beide partijen de juiste beslissing is", vertelt Falchuk in een interview met WSJ Magazine. "Het is vooral heel moeilijk voor kinderen."

In september zullen beide gezinnen onder één dak gaan wonen. "Dan worden we de Brady Bunch", verwijst de producent, schrijver en regisseur naar de gelijknamige sitcom die om een samengesteld gezin draait. "Het wordt fantastisch."

Falchuk werkt achter de schermen en is dus weinig media-aandacht gewend, maar krijgt die door zijn relatie met de bekende actrice nu wel. "Er bestaat een mediaversie van haar en mij", vertelt de American Horror Story-schrijver. "Maar thuis koken we gewoon samen. Er bestaat geen normaler koppel dan wij."

Volgens Falchuck laat Paltrow zich niet gek maken door alle aandacht in de roddelbladen. "Ze heeft een dikke huid. Aan het eind van de dag kruipen we samen in bed en doet de rest van de wereld er niet meer toe."

Tweede huwelijk voor Paltrow en Falchuk

Voor Paltrow (46) en Falchuk (48), die elkaar leerden kennen in 2010, is dit hun tweede huwelijk. Falchuk was eerder getrouwd met een medeproducent en heeft uit dat huwelijk twee kinderen. Paltrow trad in 2003 in het huwelijk met Coldplay-zanger Chris Martin, met wie ze twee kinderen heeft: dochter Apple en zoon Moses.

In 2014 maakten Martin en Paltrow wereldkundig dat ze ervoor kozen "bewust te ontkoppelen". Twee jaar later was hun scheiding officieel.