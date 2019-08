Rodney Leysner, de producent van de film Suriname, heeft inzage gegeven in de rol waarop Imanuelle Grives zich waarschijnlijk voorbereidde. Dat zegt hij tegen AD.

"Wij hebben ons bewust stilgehouden", aldus Leysner. "Maar dat is naar buiten toe. Achter de schermen is er natuurlijk wel heel veel gebeurd. We hebben bijvoorbeeld inzage gegeven in het script over de rol van Imanuelle. Dat is via het management gegaan, verder wil ik daar niet veel over zeggen."

Omdat de zaak van Grives nog behandeld wordt, kan Leysner inhoudelijk niet veel toevoegen aan zijn verklaring van vorige week of over de rol die de actrice in de nog te voltooien film had moeten vertolken.

"De film gaat over een beruchte crimineel, die heeft een neef en daar zou Imanuelle het liefje van spelen."

'Fajah Lourens versprak zich'

Na haar aanhouding op het Belgische festival Tomorrowland in juli, zei Grives dat ze zich aan het voorbereiden was op een rol. Toen geen enkele producent of regisseur zich vervolgens roerde om het verhaal van Grives te ondersteunen, leek haar geloofwaardigheid een knauw te krijgen.

Dat er nu een producent is die het verhaal van Grives ondersteunt, valt te herleiden tot Fajah Lourens. De actrice vertelde in De 538 Ochtendshow dat ze de rol van Grives had overgenomen.

"Het mag inmiddels duidelijk zijn dat dat een verspreking was van Fajah. Kijk, wij hadden een heel marketingplan rond deze film en dit was niet de start daarvan. Maar we vinden dit uiteraard vooral sneu voor Imanuelle", zegt Leysner tegen de krant.

Grives bevindt zich op dit moment nog in voorarrest in Antwerpen. Eind augustus zal een rechter zich buigen over een eventuele verlenging van het voorarrest.