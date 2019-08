Actrice Monic Hendrickx wil haar dochter meegeven dat ze geen "vergif", zoals botox, hoeft in te spuiten om mee te blijven tellen.

In een interview met Harper's Bazaar vertelt de 53-jarige actrice dat ze veel liever naar actrices mét rimpels kijkt dan naar vrouwen waar geen vouwtje of kraaienpootje te bekennen is.

Dat zo veel acteurs en actrices een cosmetische ingreep laten doen, en ook al op jonge leeftijd, noemt ze "terreur". Zo sprak ze een aantal jaar geleden een meisje van veertien dat een borstvergroting kreeg voor haar verjaardag. "Dat is toch een wereld waar je niet heen wil?"

Hendrickx, die jarenlang te zien was in de misdaadserie Penoza en net de opnames van de film achter de rug heeft, hoopt beoordeeld te worden op haar ervaring en goed spel, in plaats van op haar uiterlijk.

De actrice draait de kwestie positief om voor zichzelf. "Als ze straks iemand met rimpels nodig hebben, komen ze vanzelf bij mij, want die zijn dan zeldzaam, haha. Dan zeggen ze: daar moeten we Monic voor hebben!"