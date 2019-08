Richard Krajicek heeft geen behoefte tekenen van ouderdom te verhullen. Zo weigerde hij het aanbod van zijn vrouw Daphne Deckers om zijn grijze haar aan te pakken.

"Ik heb weleens gevraagd of hij een kleurspoeling zou willen. Hij vroeg of ik gek was geworden", zegt de vijftigjarige Deckers in een dubbelinterview in Quote.

De 47-jarige Krajicek hecht meer waarde aan het op peil houden van zijn conditie, zijn lichaam en zijn geest. Over het scherp houden van zijn geest vertelt de oud-tennisser: "Ik merk dat ik weleens iets vergeet, of minder snel hoofdreken, dus doe ik elke dag een puzzeltje, een memoriespel of wat rekensommetjes. (…) Ik ben gewoon nog te jong om oud te worden."

'Desnoods blijft hij de hele nacht wakker'

Volgens Deckers verliest haar echtgenoot zich tijdens het kraken van zijn hersenen al gauw in zijn eigen ambitie: "Alles wat hij doet, moet goed. Beter dan goed. Als hij een spelletje speelt met twintig levels, moet hij alle levels uitspelen. Desnoods blijft hij de hele nacht wakker. Laatst kocht ik een legpuzzel met duizend stukjes. Binnen no-time lag alles op z'n plek."

Ook zijn streven om fysiek sterk te blijven kent voor Krajicek nauwelijks grenzen. "Als hij fysiek niet moe is, wordt hij onrustig in z’n hoofd", vertelt Deckers. "Het gebeurt weleens dat hij 's nachts opstaat en gaat sporten. (…) Twee weken op het strand liggen kun je hem niet aandoen. We hebben een huis in Marbella, natuurlijk met gym, daar fietst hij elke ochtend verder. En 's middags weer. Het lijkt me heel vermoeiend om Richard Krajicek te zijn."