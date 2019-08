Alanis Morissette (45) is voor de derde keer moeder geworden. De zangeres beviel op 8 augustus van zoon Winter Mercy Morissette-Treadway. Dit vertelt de zangeres op Instagram.

"Ik heb er mijn hele leven van gedroomd om van jullie drie te houden", schrijft ze bij de foto van haar pasgeboren zoon. Morissette is getrouwd met Mario Treadway.

De twee gaven elkaar het jawoord in het voorjaar van 2010. Morissette werd aan het eind van datzelfde jaar moeder van zoon Ever Imre. Dochter Onyx Solace werd in de zomer van 2016 geboren.

De Canadese zangeres bracht haar eerste album Alanis in 1991 uit. Ze beleefde haar grote doorbraak in 1995 met het nummer You Oughta Know. Ook de liedjes Ironic, Thank U en Hands Clean werden grote hits.