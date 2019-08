De Amerikaanse r&b-zangeres Christina Milian en haar Franse vriend M. Pokora verwachten een zoontje. De twee artiesten kondigden onlangs al aan ouders te worden en hebben via Instagram het geslacht van de baby onthuld.

Het stel organiseerde een zogeheten 'gender reveal party', waarbij ouders op ludieke wijze bekendmaken of ze een dochter of zoon verwachten. Bij de foto waarin Milian en Pokora in blauw gehuld gaan, schrijven ze in de wolken te zijn met het nieuws.

Milian maakte vorige maand al bekend dat ze in verwachting is. De zangeres heeft al een negenjarige dochter met muziekproducent The-Dream. Ze is sinds 2017 met de Franse zanger M. Pokora, ook wel bekend als Matt Pokora, maar geboren als Matthieu Tota.

Pokora is een succesvolle artiest in zijn thuisland terwijl Milian aan het begin van deze eeuw internationale hits scoorde met liedjes als AM to PM, When You Look At Me en Dip It Low.