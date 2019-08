Belle Perez denkt dat het huwelijk met haar man Wouter van der Horst alleen maar sterker is geworden nadat hij drie jaar geleden werd beschuldigd van betrokkenheid bij een juwelenroof. Een jaar later werd de zaak geseponeerd.

De zangeres vertelt in gesprek met De Telegraaf dat het niet makkelijk was toen haar toenmalige verloofde vlak voor de bruiloft werd gearresteerd. "Op het moment zelf besef je nauwelijks wat er gebeurt. Het is net alsof heel je leven door elkaar geschud wordt, de grond onder je voeten wordt geslagen."

Van der Horst werd verdacht van betrokkenheid bij de juwelenroof, maar Perez bleef altijd in zijn versie van het verhaal geloven. Nu, drie jaar later, noemt ze het een storm in een glas water.

"Een vriend van Wouter, Marcel J., had hem gevraagd om een diamant in een ring te vervangen voor een replica", vertelt Perez aan de krant. "Wat Marcel er niet bij had gezegd, was dat die klant niets afwist van die juwelenwissel."

In die periode repareerde of reinigde haar echtgenoot weleens juwelen op verzoek van zijn vriend. "Maar wij wisten van wisseltrucs en andere foute praktijken niets", aldus Perez.

Achteraf denkt de 43-jarige zangeres dat de zaak "de ultieme relatietest" is geweest. "Het had alle kanten op kunnen gaan, maar wij zijn in die tijd dichter naar elkaar toe gegroeid. Voor alles is een reden, zeg ik altijd maar."