De Amerikaanse countryzangeres Kacey Musgraves is in opspraak geraakt, omdat het erop lijkt dat ze het eens was met een Twitter-bericht van Kid Rock. De zangeres ontkent echter dat ze deze tweet heeft geliket.

De zanger haalde vrijdag uit naar Taylor Swift. Fans van Swift deelden vervolgens een foto waaruit zou blijken dat Musgraves deze tweet heeft geliket.

Kid Rock, vooral bekend van de hit All Summer Long, opende de aanval op Swift via een bericht op Twitter. "Taylor Swift wil een democraat zijn, omdat ze graag in films wil spelen. Het lijkt erop dat ze nog een deurknop zou zuigen om het te maken in 'Hollyweird'. Het is een oude truc. Succes meid", schreef hij.

De zanger ontving direct veel kritiek op het bericht dat als 'vrouwonvriendelijk' wordt bestempeld. Volgens fans van Swift kreeg de zanger echter bijval van zijn collega Musgraves. Op een screenshot dat werd gedeeld, is te zien dat de zangeres de tweet over Swift een like heeft gegeven.

Musgraves zegt dat het gaat om een gemanipuleerd screenshot

Musgraves reageerde eerst op de ophef door te zeggen dat ze was gehackt. "Mijn account is gehackt. Ik heb de hele dag gewerkt en zie het nu pas", schreef ze. Later kwam ze met een uitgebreidere verklaring waarin ze stelt dat het screenshot bewerkt is.

"Ik heb met Taylor gesproken en ze weet dat ik er niet zo over denk. Het gaat om een gemanipuleerde foto, want ik volg Kid Rock niet eens en zou nooit een bericht steunen met zulke walgelijke vrouwenhaat", schrijft ze.

Het lijkt erop dat Swift de verklaring van Musgraves gelooft, want ze geeft de tweet van de zangeres een like.

De dertigjarige Musgraves brak in 2013 door met haar debuutalbum Same Trailer Different Park. In 2018 verscheen haar recentste plaat Golden Hour. Daarmee won ze de Grammy voor het album van het jaar.