Janet Jackson, die twee jaar geleden voor het eerst moeder werd, noemt het moederschap uitdagend. De inmiddels 53-jarige zangeres zegt ondanks haar werkschema, waarbij ze regelmatig de wereld rondreist, geen hulp te hebben van een nanny.

"Het is lastig om het moederschap en mijn carrière te combineren", vertelt Jackson volgens The Daily Mail aan Stellar Magazine. "Ik heb geen nanny, ik doe het alleen. Natuurlijk let er wel iemand op mijn zoon als ik werk."

Ook benadrukt Jackson in het gesprek dat haar roem soms behoorlijk zijn tol eist. "Je moet voor dit werk een ontzettend dikke huid hebben. Je kunt echt de verkeerde kant opgaan. Er zijn zo veel verleidingen en andere gekke dingen."

De Together Again-zangeres beviel in januari 2017 van haar zoon Eissa. Vader is haar inmiddels ex-man en miljardair Wissam Al Mana.

Jackson trouwde in 2013 met de steenrijke 37-jarige zakenman uit Qatar. De zangeres was eerder getrouwd met James DeBarge en Rene Elizondo.