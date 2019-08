Ruud de Wild en Olcay Gulsen besloten begin juni uit elkaar te gaan, maar de radio-dj is nog altijd lovend over de presentatrice. In gesprek met de Volkskrant zegt hij zich veilig te hebben gevoeld bij Gulsen.

"Voor een goede relatie moet je allebei je hand durven uitsteken en zeggen: ik ga voor jou. Misschien ben ik daar nu pas aan toe", aldus De Wild, die eraan toevoegt dat Gulsen dat gevoel bij hem heeft aangewakkerd.

Het stel was vier maanden samen toen Gulsens ex overleed. Vlak daarna besloten ze een punt achter hun relatie te zetten. "Ik ben al best een tijdje bekend, maar al die aandacht voor haar en mij vond ik heel heftig. We werden opgejaagd door de pers, kregen amper tijd samen iets op te bouwen en toen overleed haar ex. Voor allebei was het beter om rust te nemen, overzicht te krijgen."

De twee hebben nog steeds contact, maar hoe de relatie nu is, zegt de vijftigjarige radio-dj niet. "Ik denk dat wij iets voor elkaar zijn waar we de woorden nog niet voor hebben gevonden."

Inmiddels heeft De Wild, die twee keer getrouwd is geweest, behoefte aan een relatie voor altijd. "Waarin je elkaar trouw bent en je onvoorwaardelijk geeft."