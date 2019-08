Cuba Gooding jr. moet zich op 3 september voor de rechter verantwoorden, melden Amerikaanse media. De acteur wordt beschuldigd van het betasten van een vrouw en probeerde de zaak eerder van tafel te krijgen.

Gooding jr. zou in juni een vrouw bij de borst hebben gegrepen tijdens een avond uit in een bar in Manhattan, New York. De vrouw beweert dat de acteur dronken was en dat er een ruzie ontstond, waarna ze de bar verliet. Ze belde de politie enkele uren nadat ze de bar verliet, blijkt uit camerabeelden.

Gooding jr., die zichzelf aangaf bij de politie, heeft ontkend de vrouw betast te hebben. De rechter wees een verzoek van de acteur om van de zaak af te zien af: volgens de rechter was er niet genoeg reden om het niet tot een rechtszaak te laten komen. De verhalen van het vermeende slachtoffer en de verdachte komen niet overeen en moeten beide worden gehoord in de rechtbank.

De advocaat van Gooding jr. heeft er vertrouwen in dat de acteur volledig zal worden vrijgesproken in de rechtszaak. De eerste hoorzitting vindt op 3 september plaats.