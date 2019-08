Lange Frans wordt homofoob genoemd, Mikky Kiemeney wil geen standaard voetbalvrouw worden en Yolanthe Sneijder-Cabau laat zich van een zachte kant zien. Een overzicht van het entertainmentnieuws van deze week.

Op Instagram, Facebook en andere sociale media word je doodgegooid met babyfoto's, vakantiekiekjes en verlovingsaankondigingen. Er is eigenlijk maar één regel: als het leuk is, dan deel je het. Als het negatief is, liever niet.

Toch houdt niet iedereen zich aan deze ongeschreven regel. Lange Frans toonde deze week aan dat het ook echt wel anders kan op Instagram, maar dat je dan wel kan rekenen op flink veel woede van je volgers.

"Mood", schreef de rapper bij een plaatje van een Trojaans paard op Instagram. Het Trojaanse paard werd omschreven als de LHBTIQ-gemeenschap, de inhoud van de buik als het normaliseren van pedofilie. Daarmee leek Frans te zeggen dat de LHBTIQ-gemeenschap gelijkstaat aan het oké zijn met pedofilie en dat zorgde voor een hele hoop boze reacties.

"Zeg gewoon dat je een homofoob misbaksel bent en loop door schat", "Proberen ze pedofilie echt te normaliseren? Heb je bronnen voor me?" en "Je hebt kinderen toch? Ga je ze dit vertellen, mochten ze ooit uit de kast komen?", waren enkele reacties onder het inmiddels verwijderde plaatje.

In zijn Story legde Frans even later uit dat hij niet homofoob is, maar wel pedofoob. Daarbij wees de rapper op een pedofiel die tijdens de Pride Walk flyers uitdeelde, maar ging even aan het feit voorbij dat de man in kwestie zijn flyers moest inleveren en ook tijdens de Canal Parade zijn flyers niet mocht uitdelen van de organisatie van het evenement.

De rapper heeft zich, afgezien van de reactie in de Story, niet meer uitgesproken over het delen van het plaatje. Zijn fans echter wel: onder oudere berichten van Lange Frans staan woedende reacties over het verwijderde plaatje. En zo blijkt maar weer dat je online alles kan verwijderen, maar het nooit echt weg is.

Je eigen boontjes doppen

Voetbalvrouwen staan bekend als glamourdames die vooral proberen het geld van hun echtgenoot er zo snel mogelijk doorheen te jagen. Een dag niet gewinkeld is een dag niet geleefd, een vinger uitgestoken is er één te veel en iedere week naar de kapper is geen overbodige luxe. En is het geld op? Dan vinden we toch gewoon weer een nieuwe sporter!

Mikkey Kiemeney, de vriendin van Frenkie de Jong, gaat het helemaal anders doen. Zij is van plan haar eigen geld te verdienen met haar kledinglijn en vooral niet op de bank te blijven zitten. "Ik zal straks in Barcelona niet dagelijks naar series op Netflix kijken en je om de haverklap appen of je al naar huis komt. Zeker niet."

Mikkey denkt overigens niet dat het slechts een gegeven is van 'de voetbalvrouw', maar van mensen in het algemeen. "Je hebt er altijd een paar van wie je denkt: ga met je luie reet van de bank af. Maar dat geldt toch niet alleen voor vrouwen die een relatie hebben met een voetballer? De realiteit is vaak dat een paar jaar alles in het teken staat van de voetbalcarrière, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is om met je eigen dingen bezig te zijn."

De ambities van Mikkey zijn niet enorm, want hoewel ze zich volledig wil concentreren op haar eigen kledinglijn, is het niet zo dat ze "heel groot" wil worden. Het belangrijkste is dat ze het naar haar zin heeft. "En ik zeg je eerlijk: ik wil gewoon mijn eigen geld op mijn rekening hebben. Zo ben ik opgegroeid. Doel is dus wel om er een succes van te maken. En daarnaast kan ik er mijn passie in kwijt."

Frenkie vindt het allemaal prachtig. Sterker nog, dit is precies wat hij zo aantrekkelijk aan haar vindt. "Toch geweldig dat ze haar eigen merk heeft en haar eigen geld verdient?"

En toen werd het ook Yolanthe allemaal te veel

Yolanthe Sneijder-Cabau heeft een heftig jaar achter de rug. Begin dit jaar maakten zij en Wesley bekend uit elkaar te gaan, maar niet te scheiden, en suggereerde de voetballer dat hij tijdens hun huwelijk meerdere keren zou zijn vreemdgegaan.

Sinds die tijd heeft Yolanthe weinig gezegd over de hele situatie en houdt ze zich sowieso redelijk afzijdig van het doen van uitspraken over haar persoonlijke leven. In interviews gaat het over haar werk en over haar kind en in programma's valt er niets te merken van de heftige gedachten die toch door Yolanthe's hoofd moeten schieten.

Oplettende kijkers van Temptation Island VIPS zagen daar de afgelopen weken verandering in komen: waar Yolanthe's Belgische collega Annelien Coorevits op een afstandje toekijkt, liet Yolanthe meerdere keren doorschemeren dat de tranen van de deelneemsters haar echt iets deden.

Deze week kwam dat tot een hoogtepunt: Yolanthe besloot op te staan van haar presentatieplek en gewoon de armen om deelneemster Channah heen te slaan. De realityster vertelde deze week dat ze tijdens de deelname aan het programma zwanger was en daar drie dagen voor vertrek achterkwam. Een duidelijk aangeslagen Yolanthe kon er met haar hoofd niet bij dat een koppel met een kind op komst meedeed aan de 'relatietest'.

"Meissie, hoe kun je dit nou doen? Hoe kun je nou meedoen aan zo'n test?", aldus de presentatrice verbaasd. "Überhaupt ook om hier in te stappen, ook voor hem. Dat hij niet heeft gezegd: 'Je bent zwanger, je bent mijn vrouwtje, je draagt mijn kind. We gaan dit niet doen, want dit kan niet.' Dit programma is allesbehalve voor een zwangere vrouw."

Dat de opnames van het programma ongeveer gelijk vielen met alle relatieperikelen bij de presentatrice zelf zal ongetwijfeld geholpen hebben bij het bieden van steun aan Channah, Pommeline, Yasmine en Shirley. Op sociale media is iedereen in ieder geval razend enthousiast: zij pleiten voor Yolanthe op de plek van Annelien bij de 'gewone' versie van het programma.