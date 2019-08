Zanger Ian Watkins, die in 2013 veroordeeld werd voor onder meer het bezit van kinderporno, is schuldig bevonden aan het gebruik van een mobiele telefoon in de gevangenis. The Sun meldt dat zijn celstraf met tien maanden is verlengd.

De 42-jarige Watkins, die bekendheid genoot als zanger van de band Lostprophets, werd in 2013 veroordeeld nadat hij bekende schuldig te zijn aan dertien zedendelicten, waaronder het bezit van kinderporno, poging tot verkrachting en aanranding van minderjarigen. Hij kreeg 29 jaar celstraf, plus nog zes jaar voorwaardelijk.

Watkins heeft nu nog tien extra maanden straf gekregen voor het bezitten van een telefoon achter de tralies. De telefoon werd in zijn lichaam gevonden toen zijn cel doorzocht.

De politie werd getipt nadat een ex-vriendin werd benaderd door de zanger. Hij zou haar een bericht hebben gestuurd met de tekst: "Hi Gabriella-ella,-ella-eh-eh-eh", verwijzend naar de hit Umbrella van Rihanna, waardoor zij direct vermoedde dat het om Watkins ging. Ze belde vervolgens het nummer om het zeker te weten.

Watkins ontkende eerder de telefoon voor eigen gebruik in bezit te hebben gehad. Hij vertelde dat twee gevangenen hem hadden bedreigd en gedwongen hadden de telefoon bij zich te houden, zodat hij fans die contact met hem opnamen in de gevangenis kon afpersen.

De zanger werd in 2012 gearresteerd en in 2013 veroordeeld.