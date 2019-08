Actrice Rumer Willis vindt dat haar moeder Demi Moore in de jaren negentig niet eerlijk is behandeld door de media. De dochter van Moore en Bruce Willis is van mening dat het succes van haar ouders met twee maten werd gemeten.

"Toen mijn moeder de bestbetaalde actrice was, werd ze plotseling 'moeilijk', 'veeleisend' en 'een diva' genoemd", licht de dertigjarige Willis toe in een interview met The Huffington Post. "Als mijn vader in dezelfde positie had gezeten, had hij juist alleen maar lof ontvangen voor zijn werk", stelt ze.

Moore (56) speelde in de jaren negentig in succesvolle films als G.I. Jane en Striptease, terwijl Willis hoofdrollen vertolkte in titels als Die Hard, Armageddon en The Sixth Sense. Dochter Willis volgt in hun voetsporen met een rol in de film Once Upon a Time ... in Hollywood en de serie Empire.

De actrice kampte in het begin van haar carrière met online pesterijen over haar uiterlijk. "Ze zeiden dat ik een grote kaak en een aardappelhoofd heb. Als je veertien of vijftien bent, heb je nog niet echt eigenwaarde. Ik dacht dat ik misschien wel gewaardeerd zou worden als ik af zou vallen en me seksueler zou kleden."

De actrice gebruikt nu haar platform op sociale media om dit soort onzekerheden bespreekbaar te maken. "Het is belangrijk voor me om als voorbeeld te kunnen fungeren. Ik heb ook nog steeds last van die onzekerheden en probeer hier zelf een weg in te vinden."