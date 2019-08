Alain Delon, die een kleine maand geleden na een beroerte in het ziekenhuis werd opgenomen, heeft hier geen blijvende schade aan overgehouden. Zijn zoon Anthony laat donderdag weten dat de Franse acteur zich inmiddels in een kliniek in Zwitserland bevindt.

Volgens Anthony Delon is de conditie van zijn vaders vitale organen "perfect" en is zijn toestand inmiddels stabiel.

"Hij werd geopereerd in het Pitié-Salpêtrière (ziekenhuis in Parijs, red.), waar hij drie weken op de intensive care doorbracht. De hele familie ging om de beurt aan zijn bed zitten; mijn broer, mijn zus en mijn moeder Nathalie", vertelt Anthony Delon volgens swissinfo.ch aan persbureau AFP.

Alain Delon rust momenteel uit in een kliniek in Zwitserland. "Mijn zus, die nu in Zwitserland woont, is regelmatig bij hem en houdt ons op de hoogte van zijn dagelijkse vooruitgang."

Midden juni maakte de woordvoerder van Delon bekend dat de acteur in het ziekenhuis werd opgenomen wegens "hoofdpijn en duizeligheid". Dit bleek om een beroerte te gaan.

Delon is bekend uit films als Le Samourai en Pour la peau d'un flic. Hij had relaties met onder anderen actrice Romy Schneider en was ook veertien jaar samen met het Nederlandse model Rosalie van Breemen.