Mike Posner, bekend van hits als I Took a Pill in Ibiza en Cooler Than Me, ligt in het ziekenhuis, omdat hij is gebeten door een ratelslang. De singer-songwriter en muziekproducer werd gebeten tijdens zijn Walk Across America-missie, waarin hij van New Jersey naar Californië wil wandelen.

"Een enorm gekke dag was het gisteren", schrijft de 31-jarige Posner bij een bericht op Instagram. "Ik had er net 16 mijl (ruim 25 kilometer, red.) op zitten en wilde er nog 8 lopen, toen ik werd gebeten door een babyratelslang."

De zanger, die zich momenteel in de staat Colorado bevindt, noemt het gif dat zijn lichaam instroomde "geen grap". "In het ziekenhuis kreeg ik snel een antigif toegediend", vertelt Posner.

"Ik ben hier nog een paar dagen en zal de komende weken niet kunnen lopen, maar ik geniet van de airconditioning en het fijne bed. Die heb ik de afgelopen tijd niet veel om me heen gehad, haha."

Bekende collega's, onder wie actrice Millie Bobby Brown, zangeres Jessie J en producent Diplo, wensen de artiest sterkte en beterschap.

Zanger loopt in acht maanden van New Jersey naar Californië

Posner is momenteel bezig met zijn doel om in zo'n acht maanden van New Jersey naar Californië te lopen. Hij besloot dit te doen na het overlijden van zijn vader en zijn goede vriend Avicii.

De zanger wil hiermee de boodschap uitdragen dat je nu van het leven moet genieten. Tijdens zijn reis wil de muzikant veel met mensen praten en ook muziek maken.