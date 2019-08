Waar veel BN'ers de komende weken languit op een strandbedje liggen, zijn er ook zeker wat bekende namen te vinden die in de zomer hard doorwerken. NU.nl belt met een paar van deze sterren en vraagt hen: wat ga jij doen in de zomermaanden? Deze keer: muziekduo Suzan & Freek, bekend van de hit Als het avond is.

Waarom werk jij door deze zomer?

Suzan: "We staan op veel festivals en zijn druk bezig met het schrijven van ons debuutalbum, dat we dit jaar willen uitbrengen. Dat betekent wel dat we lekker moeten doorwerken. Veel moeite kost ons dat niet, want het voelt helemaal niet als werk. Op festivals blijf je vaak langer hangen om andere artiesten te kunnen zien, dus we kunnen werk goed met ontspanning combineren."

Freek: "Per week varieert het hoe ons werkleven eruitziet. Maandag hadden we een interview op 538, dinsdag hebben we de hele dag gebrainstormd over de komende theatertour die we in het najaar gaan doen, woensdag en donderdag stonden we in de studio en vrijdag gaan we met vrienden een weekendje weg, naar de Ardennen. Een goeie combinatie zo."

Is de zomer een goede periode om muziek te schrijven?

Freek: "Het is wel leuk om te bedenken dat de nummers die we tijdens deze zomerse dagen schrijven, pas in het najaar gaan uitkomen. We willen het zo snel mogelijk af hebben, maar dat ligt een beetje aan onze inspiratie."

Suzan: "Ik merk dat we juist sneller op ideeën komen nu we vaker buiten zitten wanneer het lekker weer is, chillen en afgezonderd zijn van de wereld.

Heb je vaker in de vakantie/zomerperiode doorgewerkt?

Freek: "Voorheen hadden we allebei een 'gewone' baan, maar die hebben we opgezegd nadat Als het avond is een succes werd. Dit is de eerste zomer dat we allebei een fulltime artiestenbestaan leiden."

Suzan: "We zitten nu helemaal in de bubbel van fulltime muziek maken, we doen alleen nog wat we leuk vinden en moeten niks meer."

Freek: "Iedereen is ook relaxed in de zomervakantie, alles gaat voor mijn gevoel op half tempo. Als het lekker weer is, trek je om 15.30 uur gewoon een flesje wijn open."

Heb je vroeger zomerbijbaantjes gehad?

Freek: "Allebei hebben we toen we een jaar of twaalf waren de hele zomervakantie lang aardbeien geplukt. Ik heb ook een tijdje in een snackbar gewerkt."

Suzan: "Ik vond het altijd wel lekker, werken in de zomer. Het scheelt wel dat we nu onze tijd kunnen indelen. Als het mooi weer is, kunnen we lekker in een sloepje het water op en in de zon chillen."

Wat zijn de leuke en minder leuke dingen aan werken in de zomer?

Freek: "Ik vind het leukste dat je werken kunt afwisselen met leuke dingen. Niet dat je dagen gevuld zijn met werk, zoals in de winter. Als je dan klaar bent, is het donker en lijkt je dag al over te zijn."

Suzan: "Iedereen is vrolijker in de zomer, heeft er meer zin in."

Freek: "Minder leuk is dat je toch soms een festival, verjaardag of ander feestje mist omdat je zelf moet spelen. Dat is de keerzijde van de medaille."

Suzan: "Het scheelt wel dat we met zijn tweeën zijn, dus we zijn in elk geval niet alleen."

Wanneer ga je op vakantie?

Freek: "Volgend jaar gaan we op wintersport, met de familie van Suus."

Suzan: "En we zijn pas een weekendje naar de Ardennen geweest. Dat weekend hadden we al een tijd geleden geblokt."

Wat is je mooiste herinnering van werken in de zomer?

Suzan: "Ik denk gelijk aan de Nijmeegse Vierdaagse, dat was een van de mooiste optredens die we gedaan hebben."

Freek: "Het was toen begin juli, de aftrap van de zomer, het voelde echt als vakantie. Ook Concert at Sea van dit jaar is me bijgebleven: het was superlekker weer en de lucht was stralend blauw. Toevallig was ons liedje Blauwe dag net uit."



Gaan jullie de volgende zomer weer doorspelen?

Freek: "We gaan veel spelen, er zijn zo veel festivals. Op vakantie gaan we niet in de zomer, juist daarvoor of daarna. Nederland is juist in de zomer op z'n leukst, met al die festivals."

Guido Spek, die we vorige keer spraken voor deze rubriek, wil graag van jullie weten wat jullie grootste muzikale droom is.

"Een eigen show spelen, waarbij iedereen ons hele album vol eigen liedjes uit volle borst meezingt."

Volgende keer spreken we Lingo-presentator Jan Versteegh. Wat willen jullie van hem weten?

"Met wie zou jij een team vormen als je mee zou doen aan Lingo, en waarom? En tegen wie zou je willen spelen?"