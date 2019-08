Waar veel BN'ers de komende weken languit op een strandbedje liggen, zijn er ook zeker wat bekende namen te vinden die in de zomer hard doorwerken. NU.nl belt met een paar van deze sterren en vraagt hen: wat ga jij doen in de zomermaanden? Deze keer: acteur, muzikant en theatermaker Guido Spek, onder meer bekend uit Goede Tijden, Slechte Tijden.

Waarom werk jij door deze zomer?

"Ik ben momenteel bezig met het maken van mijn voorstelling Geloof niet àlles wat op internet staat, een cabaretprogramma met liedjes, dat ik dertig keer ga spelen. Het gaat onder meer over fake news, hoe mensen zich online gedragen, dingen waarover ik me verwonder en die ik heb meegemaakt. Om 8.00 uur kruip ik met een kop thee achter mijn laptop, 's middags zoek ik met mijn fiets wat afleiding in de stad en daarna ga ik weer achter de computer zitten. Ook ben ik een week in Tel Aviv en Berlijn geweest. Omdat ik het inspirerend vind, maar ook omdat er thuis veel afleiding is. Dan wordt schoonmaken ineens heel belangrijk, of ga ik mijn administratie doen. Ik ga soms ook weleens met mijn laptop in het pannenkoekenrestaurant in het Amsterdamse Bos zitten. De eerste vier donderdagen van augustus probeer ik wat nummer uit in het TapasTheater, voor zo'n twintig mensen. Vanaf half september beginnen de echte voorstellingen."

Heb je vaker in de vakantie/zomerperiode doorgewerkt?

"Ja, het is niet helemaal nieuw voor mij. Tussen mijn 20e en 28e had ik door mijn rol in Goede Tijden, Slechte Tijden (Spek speelde het personage Sjoerd Bouwhuis, red.) een normaal werkritme, maar in de zomerpauze was ik meestal ook met eigen projecten bezig. Ik heb bijvoorbeeld een cd gemaakt en een film opgenomen."

Heb je vroeger zomerbijbaantjes gehad?

"Ik heb toen ik jonger was bij het theater gewerkt, ik stond bij de deur en bij de garderobe. In de zomers was het theater dicht en heb ik bij concerten en op festivals merchandise verkocht van de artiesten die optraden, bijvoorbeeld bij het Goffertpark en de Ziggo Dome."

Wat zijn de leuke en minder leuke dingen aan werken in de zomer?

"Door het mooie weer kan ik lekker met de fiets naar een werkplek. Nu ging dit argument laatst niet op toen het zo warm was, toen ontweek ik de zon liever. Toen ben ik lekker op het dak gaan zitten in de schaduw. Minder leuke punten kan ik eigenlijk niet verzinnen. Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt en ik ben eigen baas, dus ik kan bovendien zelf mijn werktijden bepalen."



Wanneer ga je op vakantie?

"Ik denk dat dat pas volgend jaar juni gaat worden, want als mijn voorstellingen klaar zijn, begint de musical Verliefd op Ibiza. Ik vrees dat er tussendoor niet veel ruimte is voor een vakantie, maar ik probeer links of rechts wel een weekendje weg in te plannen. Het lijkt me wel leuk om volgende zomer met een paar mede-muzikanten in een bus te rijden en tussendoor te stoppen om samen nummers op te nemen. Een muzikale roadtrip maken, dus."

Wat is je mooiste herinnering van werken in de zomer?

"Afgelopen donderdag heb ik in het TapasTheater nieuwe nummers uitgeprobeerd die ik letterlijk die dag heb geschreven. Te gek om 's ochtends wat te maken en dat je 's avonds al weet dat een deel daarvan een goed idee blijkt."



Vorige keer spraken we Juvat Westendorp, die van jou wil weten of je jouw gitaar meebrengt op je theatertour.

"Zeker! Ook mijn basgitaar. Ik ben bezig om verschillende instrumenten aan elkaar te rijgen."

Volgende keer spreken we muziekduo Suzan & Freek. Wat zou je van hen willen weten?

"Ik ben benieuwd wat hun allergrootste muzikale droom is."