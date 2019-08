Krysten Ritter, onder meer bekend door de Marvel-serie Jessica Jones, is bevallen van een zoon, meldt TMZ donderdag, op basis van een geboorteakte.

Het jongetje zou Bruce Julian Knight Granofsky heten en geboren zijn op 29 juli in Los Angeles. De achternaam van het kind komt van vader Adam, die beter bekend is onder zijn artiestennaam Adam Granduciel, voorman van rockband The War On Drugs. Ritter en hij hebben al langere tijd een releatie.

Naast haar personage Jessica Jones, dat ook in de serie The Defenders verscheen, speelde Ritter eerder rollen in de hitserie Breaking Bad, de comedy Confessions of a Shopaholic en Tim Burtons Big Eyes. In februari maakte de actrice bekend dat ze zwanger was.