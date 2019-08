Zangeres Halsey had niet verwacht dat ze makkelijk haar 25e verjaardag zou halen. In een interview met auteur Lizzy Goodman tijdens een evenement van platenmaatschappij Capitol stelt de zangeres dat ze verwacht had voor die tijd zelfmoord te plegen.

"Ik word binnenkort 25. Ik dacht niet eens dat ik zo lang zou leven", begint Halsey haar verhaal. "Waar ik ben opgegroeid (een dorp in New Jersey, red.) had je op je 25e drie kinderen en een mislukte relatie. Ook had ik dood kunnen zijn, omdat kansarme kinderen met een bipolaire stoornis vaak niet het beste van hun leven weten te maken voor hun 25e verjaardag", licht ze toe.

"Ik weet dat dit controversieel is, maar het is een wonder dat ik nog geen zelfmoord heb gepleegd", stelt Halsey. De zangeres zegt verder dat ze als negentienjarige dacht dat het makkelijker zou zijn om een relatie te laten werken. "Ik had niet gedacht dat ik zoveel leuke, maar ook slechte vriendjes zou hebben." Ze benadrukt dat haar moeder al kinderen had op de leeftijd die Halsey nu heeft en dat ze zelf ook graag moeder wil worden.

Halsey, die eigenlijk Ashley Frangipane heet, is in Nederland vooral bekend van hits als Without Me, Closer met The Chainsmokers en Him & I met G-Eazy. De zangeres bracht onlangs de single 11 Minutes uit met haar huidige vriend, Britse muzikant Yungblud.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.