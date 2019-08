Model en actrice Milla Jovovich is zwanger van haar derde kind, vertelt ze op Instagram.

"Toen ik er dertien weken geleden achter kwam dat ik zwanger was, riep dat gemengde gevoelens op", aldus de 43-jarige Jovovich. "Vanwege mijn leeftijd en het feit dat ik mijn laatste kind ben verloren." Jovovich kreeg twee jaar geleden een miskraam toen ze 4,5 maand zwanger was.

Het model moest de afgelopen tijd een groot aantal tests ondergaan, maar kreeg uiteindelijk te horen dat alles goed was. "We hebben gehoord dat we gezegend worden met nog een meisje", zegt Jovovich, die getrouwd is met schrijver en regisseur Paul W.S. Anderson. Het stel heeft al twee dochters: Ever (11) en Dashiel (4).