Acteur Danny Trejo heeft woensdag in Los Angeles een kind gered uit een auto die even daarvoor over de kop was geslagen.

Volgens zender ABC7 kroop de 75-jarige acteur de auto in, maar lukte het hem vanuit die positie niet het gehandicapte jongetje uit de riemen van zijn autostoel te krijgen. Een ook aanwezige voorbijganger kreeg het kind uiteindelijk los, waarna Trejo de jongen uit de auto kon tillen.

De oma van het kind moest door de brandweer uit de bestuurdersstoel gehaald worden. Tegenover ABC verklaart de acteur dat hij de jongen heeft afgeleid toen dat gebeurde. "Ik werk veel met gehandicapte kinderen, daardoor wist ik hoe ik hem kalm kon houden. Hij was in paniek dus heb ik hem gezegd dat hij zijn superkrachten moest inzetten. En dat we onze spierballen gingen gebruiken. Ik probeerde zijn aandacht vast te houden zodat hij niet naar de auto keek."

Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten zijn na het ongeluk drie mensen naar het ziekenhuis vervoerd. Geen van hen is in levensgevaar.