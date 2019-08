Een expert in handschriften moet zich buigen over het testament van Aretha Franklin, besloot een rechter in Michigan dinsdag. De expert moet duidelijk krijgen of Franklin de documenten daadwerkelijk heeft geschreven en sommige passages moeten ontcijferd worden, meldt The New York Post.

Nadat Franklin op 16 augustus 2018 overleed, werden er in de kussens van de bank verschillende documenten gevonden waarin werd beschreven aan wie de zangeres haar bezittingen wilde nalaten. De testamenten zouden in 2010 en 2014 zijn geschreven.

De nalatenschap van Franklin is onder gerechtelijk toezicht geplaatst, wat betekent dat de rechtbank uiteindelijk moet oordelen over de verkoop van onder meer haar landgoed. In het document uit 2014 zou staan geschreven dat de soulzangeres het landgoed aan haar zoon Kecalf Franklin wilde nalaten. Hij heeft nu een handschriftexpert in de arm genomen om de documenten te bestuderen.

Na het overlijden van de zangeres kregen verschillende nabestaanden ruzie over de erfenis. Zo belandde haar landgoed in handen van nicht Sabrina Owens. Zoon Kecalf vroeg op zijn beurt bij de rechter aan dat Owens geen beslissingen meer mocht nemen over de erfenis. Hij beweert namelijk dat ze onrechtmatig spullen van de zangeres heeft verkocht en het geld heeft gehouden.

Franklin, bekend van hits als (You Make Me Feel Like) A Natural Woman en Respect, overleed op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.