Channing Tatum heeft besloten sociale media voorlopig niet te gebruiken. De acteur zegt pas te willen terugkeren als hij duidelijk weet waarom hij online actief wil zijn, schrijft Tatum woensdag op Instagram.

"Ik neem even pauze van sociale media. Ik ben aan het proberen weer geïnspireerd te raken en creatief te zijn. Om eerlijk te zijn, heb ik me de laatste jaren niet erg creatief gevoeld op sociale media", schrijft de 39-jarige acteur.

"Ik ga even wat tijd doorbrengen zonder mijn telefoon in de echte wereld", voegt hij eraan toe. Tatum sluit een terugkeer niet uit. "Maar dan wil ik wel een duidelijke visie hebben over waarom ik actief ben op sociale media en wat ik wil delen", besluit de acteur, die sinds kort een relatie heeft met zangeres Jessie J.

Tatum is bekend van zijn rollen in films als Step Up en Magic Mike. Onlangs verscheen hij in de titels Kingsman: The Golden Circle en Logan Lucky. Volgend jaar is hij te zien in de film Free Guy.