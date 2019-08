Antoni Porowski, de chef-kok en culinair expert van de realityserie Queer Eye, zou weer vrijgezel zijn. Een ingewijde meldt aan E! Online dat Porowski en Trace Lehnhoff hun relatie hebben verbroken.

De realityster en Lehnhoff plaatsten in december 2018 voor het eerst een gezamenlijke foto op sociale media. In de talkshow Watch What Happens Live gaf hij echter toe dat ze al sinds de zomer van 2018 een stel vormden. Ze kwamen met elkaar in contact via Instagram.

De ingewijde meldt dat de relatie simpelweg is doodgebloed en dat Porowski zich momenteel vooral op zijn werk wil concentreren. De 35-jarige chef-kok was voor zijn relatie met Lehnhoff zeven jaar samen met Joey Krietemeyer.

Porowski werd onlangs nog gelinkt aan zijn Queer Eye-collega Jonathan Van Ness. Dit kwam door het plaatsen van een foto waarop ze elkaar een kus geven. Later ontkenden ze geruchten over een eventuele relatie.

Netflix bracht in juli het vierde seizoen van de serie Queer Eye uit. In het programma helpen vijf experts het leven van de deelnemers te verbeteren. Ze geven advies op het gebied van kledingstijl, haar- en huidverzorging, voeding, cultuur en het decoreren van een huis.