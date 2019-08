Gayle King (64), de beste vriendin van Oprah Winfrey (65), krijgt regelmatig de vraag of ze het gevoel heeft dat ze in de schaduw van de succesvolle presentatrice staat. Volgens Winfrey is dat niet het geval en zou hun vriendschap ook niet bestaan als er wel sprake was van jaloezie.

In haar eigen tijdschrift vertelt Winfrey volgens People dat juist het tegenovergestelde waar is. Winfrey en de hoofdredacteur en CBS This Morning-presentatrice King staan samen op de cover van de septembereditie van The Oprah Magazine.

"Ze voelde zich niet de schaduw, maar juist het licht binnen mijn succes", aldus de voormalige The Oprah Winfrey Show-presentatrice.

"Als dat anders was, dan had ik dat ook wel aangevoeld. En dan had ik me nooit zo opengesteld richting haar. Een echte vriend kan nooit jaloers op je zijn of misbruik van je maken, op welke manier dan ook."

Het tweetal leerde elkaar kennen in de jaren zeventig, toen zij beiden werkzaam waren bij een lokaal televisiestation in Baltimore. Later ging King aan de slag als verslaggever voor The Oprah Winfrey Show en kreeg zij ook haar eigen talkshow.

Sinds twintig jaar is zij hoofdredacteur van The Oprah Magazine. Ook is King presentatrice van CBS This Morning, waarin ze onder meer de van seksueel misbruik beschuldigde zanger R. Kelly interviewde.