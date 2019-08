PSV heeft per ongeluk het telefoonnummer van acteur Frank Lammers openbaar gemaakt in een video op sociale media. De acteur doet mee in een video van de voetbalclub waarin hij belt met speler Donyell Malen.

Voor de video van de Eindhovense voetbalclub kruipt Lammers in de huid van Ferry Bouman, zijn personage in de serie Undercover. Hij start een videogesprek met Malen als hij geruchten hoort dat de voetballer twijfelt of hij een nieuw contract wil tekenen bij PSV.

Op het moment dat Malen de oproep van Bouman beantwoordt, is het telefoonnummer te zien. Volgens verschillende gebruikers op Twitter gaat het hier daadwerkelijk om het nummer van de acteur. Hij zou na vele telefoontjes snel een ander nummer hebben aangevraagd.

Een woordvoerder van PSV zegt echter tegen het AD dat dit niet het telefoonnummer is waarmee hij contact heeft gehad met Lammers. De acteur heeft zelf nog niet op het voorval gereageerd.

Lammers is vanaf mei 2019 op Netflix te zien in het eerste seizoen van Undercover. De serie werd eerder al uitgezonden op de Belgische zender VRT.

De acteur keert in de tweede reeks terug als Bouman. Wanneer de tweede serie precies verschijnt, is nog niet bekend. Het is de verwachting dat het tweede seizoen in het voorjaar van 2020 uitkomt.