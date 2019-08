Kim Feenstra hoopt met haar nieuwe bedrijf mensen te inspireren om bewuster te leven door "iets positiefs tegenover iets negatiefs" te zetten.

"Niet door te schreeuwen, dat is een hele verkeerde manier van aandacht trekken", zegt de 33-jarige Feenstra in Grazia.

Feenstra, die naast model ook fotograaf en presentatrice is, begon haar nieuwe bedrijf House of Movements met haar goede vriend en stylist Giovanni Laisina. "Ik heb een groot platform met mijn sociale media, en Gio ook. Mezelf inzetten is mijn grootste kracht."

Ze hoopt onder meer dat mensen bewuster met mode omgaan. "De laatste jaren hebben we steeds meer de nadelen van fast fashion kunnen zien. Toch merk ik dat de duurzame merken die ik heel tof vind, zoals Amur, Reformation, Stella McCartney en Kitx nog niet makkelijk in Nederland te vinden zijn. Die hopen we met ons bedrijf nu te kunnen gaan vertegenwoordigen."