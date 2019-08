Sylvie Meis heeft haar relatie met kunstenaar Niclas Costello bevestigd. In gesprek met Grazia, waarin de presentatrice een column heeft, zegt ze "in de wolken" te zijn met haar nieuwe geliefde.

"Ik ben heel gelukkig", aldus de 41-jarige presentatrice die vooral in Duitsland werkzaam is. "I'm walking on sunshine. Ik denk dat de foto's wel voor zich spreken."

Meis werd onlangs samen met de veertigjarige kunstenaar gefotografeerd op het strand van Saint-Tropez. Op de foto's waren de twee aan het zoenen en liepen ze samen over het strand. Een bevestiging van de relatie op sociale media bleef tot nu toe uit.

De presentatrice zegt in het gesprek niet waar ze Costello heeft ontmoet, maar wel dat het in de zomer makkelijker is om iemand te ontmoeten, omdat ze dan veel reist. In Hamburg, waar ze woont, is die kans kleiner. "Daar ben ik aan het werk, zit ik in mijn moedermodus. Dan ga ik niet in een restaurant om me heen kijken wat er allemaal zit."

"Als ik aan het reizen ben, is de kans groter dat ik iemand kan ontmoeten. Daar moet ik het toch van hebben. Ik ben niet iemand die ingaat op direct messages op Instagram, of op datingapps zit, dat is niet mijn ding. Het is echt niet zo makkelijk, hoor."