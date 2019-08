Rapper Iggy Azalea heeft twee jaar geleden twee weken in een kliniek gezeten om therapie te ondergaan. De Australische deed dit op aanraden van haar management, vertelt ze in een dinsdag verschenen interview met Cosmopolitan.

Azalea stelt dat haar management haar probeerde over te halen om in Arizona in therapie te gaan. De rapper verzette zich naar eigen zeggen eerst tegen het idee, maar ging er later toch in mee. "Ze wilden gewoon niet dat ik mijn leven zou verpesten", licht ze toe.

Ze sprak tijdens de therapie onder meer over haar jeugd, haar problemen met het hebben van controle en het verdragen van kritiek. "Ik kon goedbedoeld advies niet meer onderscheiden van berichten van trollen op het internet", legt ze uit. Tijdens haar tijd in de kliniek begon ze in te zien hoe ze zichzelf aan het saboteren was en dat ze de pauze in haar carrière nodig had.

Azalea brak in 2014 groots door met hits als Fancy met Charli XCX en Black Widow met Rita Ora. De rapper verdween enige tijd uit beeld, maar bracht vorige maand haar tweede album In My Defense uit.