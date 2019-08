Actrice Carolien Spoor en haar man, acteur en regisseur Jon Karthaus, verwachten hun tweede kind.

"We mogen prachtig nieuws met jullie delen: er is een kleintje op komst!", schrijft Spoor op Instagram.

"We zijn zo gezegend dat het ons weer gegund is. Lief, klein mannetje: jouw grote broer, papa en mama kunnen niet wachten om jou te mogen ontmoeten."

De 31-jarige Spoor, die onder meer te zien was in Goede Tijden, Slechte Tijden, en 34-jarige Karthaus werden in juni 2017 ouders van zoon Otis. De twee kregen in 2005 een relatie en trouwden in 2016.