Goedele Liekens moet na een val tijdens haar vakantie in Spanje minstens tot eind september in een rolstoel zitten.

"Het is heel erg, ik kan niks in dat ding", vertelt de 56-jarige Liekens, die een dubbele enkelbreuk opliep nadat ze in een put was gestapt, in het Belgische blad Dag Allemaal.

"Ik word er gek van", aldus de seksuologe en politica. "Ik kan zelfs geen koffie drinken. Daarvoor moet ik op het ­aanrecht gaan zitten met mijn been omhoog."

Liekens ging in Spanje onder het mes. "De operatie is vrij goed uitgevoerd, alleen zit er een iets te grote schroef aan één kant, wat extra pijn geeft. Maar het is vooral achteraf dat ze hebben zitten knoeien: mijn gips zat niet op de juiste plaats, ze ­hebben het verkeerde ontsmettingsmiddel gebruikt, ik kreeg niet de juiste medicatie, er is geen enkele keer ijs op mijn enkel gelegd."

Ondanks alles heeft Liekens geen blijvende schade opgelopen aan haar enkel. "Dat heeft mijn dokter in België me verzekerd. Het heeft vooral heel veel pijn met zich meegebracht, maar geen onherstelbare schade."