Mikky Kiemeney, de vriendin van FC Barcelona-voetballer Frenkie de Jong, wil in de Spaanse stad haar eigen leven opbouwen en niet op de bank wachten tot haar vriend thuiskomt, zegt ze in een interview in Helden.

"Ik zal straks in Barcelona niet dagelijks naar series op Netflix kijken en je om de haverklap appen of je al naar huis komt. Zeker niet", laat de 21-jarige Kiemeney in een dubbelgesprek weten.

Als de interviewer opmerkt dat er een bepaald beeld van de gemiddelde voetbalvrouw bestaat, plaatst Kiemeney daar een kanttekening bij. "Maar is de typische voetbalvrouw iemand die thuis met de kinderen zit te wachten tot haar man weer thuiskomt van het trainen of een wedstrijd?"

"Je hebt er altijd een paar van wie je denkt: ga met je luie reet van de bank af. Maar dat geldt toch niet alleen voor vrouwen die een relatie hebben met een voetballer? De realiteit is vaak dat een paar jaar alles in het teken staat van de voetbalcarrière, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is om met je eigen dingen bezig te zijn."

'Ik wil mijn eigen geld op mijn rekening hebben'

Kiemeney heeft zelf haar eigen kledingmerk opgezet en zal zich daar de komende tijd volledig op focussen.

"Mijn ambitie is nu niet om heel groot te worden, het belangrijkste is dat ik het leuk vind. En ik zeg je eerlijk: ik wil gewoon mijn eigen geld op mijn rekening hebben. Zo ben ik opgegroeid. Doel is dus wel om er een succes van te maken. En daarnaast kan ik er mijn passie in kwijt."

De Jong waardeert de instelling van zijn vriendin: "Ik vind het juist mooi en het maakt haar aantrekkelijker vind ik, als ze heel erg zelfstandig is. Toch geweldig dat ze haar eigen merk heeft en haar eigen geld verdient?"

De Jong maakte enige tijd geleden de overstap van Ajax naar FC Barcelona. Het transferbedrag bedroeg 75 miljoen euro, maar kan nog oplopen tot 86 miljoen euro.