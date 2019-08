Rob Jetten (32) leerde zijn huidige vriend kennen toen deze als hulpsinterklaas aan het werk was, zegt de D66-fractievoorzitter in de zondag uitgezonden aflevering van Tims ^ tent: maar dan in een bungalow met sterren.

Jetten was destijds nog fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen. "Mijn collega's hadden een lekker gedicht geschreven om de fractievoorzitter te dissen, dus ik moest bij Sinterklaas op schoot een gedicht voorlezen."

Maanden later zag Jetten een leuke man aan de bar van een café. Toen hij zijn gezelschap daarop attendeerde, werd Jetten ervan verwittigd dat de man in kwestie destijds als hulpsinterklaas dienst had gedaan.

"Toen ben ik op hem afgestapt en heb ik Sinterklaas een biertje gegeven. We hebben de hele avond aan de bar staan ouwehoeren en daarna zijn we gaan daten."

'Hij stond opeens dronken in de slaapkamer'

Jettens vriend bleef ook na hun ontmoeting werken als hulpsinterklaas en bezorgde de politicus daarmee de schrik van zijn leven

"Twee jaar geleden lag ik lekker te slapen toen ik opeens gerommel hoorde. Iemand met een rode cape en een hele grote baard stond in de slaapkamer", vertelt de politicus.

"Ik heb een hartritmestoornis, dus dat ging toen even alle kanten op. Maar het bleek dus Sjoerd te zijn die een avondje aan het werk was geweest en opeens dronken in de slaapkamer stond."